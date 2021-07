Mercredi matin, vers 3h20 un passant signale au Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) qu’un homme est coincé dans les égouts à Koekelberg, avenue de Jette. Il y a juste la tête et un bras de visible. Les véhicules de secours nécessaires sont immédiatement dépêchés sur place.

"Un homme est effectivement coincé, mais pas dans les égouts. Il est coincé dans un soupirail de maison, précise le porte-parole des pomiers bruxellois Walter Derieuw. Les pompiers ont descellé le pavés autour du soupirai. La taque en métal a pu être retirée par-dessus la tête de la victime. Ensuite les contours en béton et en briques ont été brisés et la personne dégagée. Elle a été prise en charge sur place et évacuée vers l’hôpital pour être examinée".

Les circonstances de la présence de la personne dans le soupirail reste à élucider par la police de la zone Bxl Ouest. "Comme il s’agissait d’une personne sans abri, il est possible qu’elle cherchait un refuge pour la nuit", poursuit le porte-parole.