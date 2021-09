Ce vendredi 3 septembre, la commune de Koekelberg, le CPAS et l'ASBL communale Emploi organisent un jobday afin de guider et accompagner les chercheurs d’emploi dans leurs démarches. De 9h à 18h, la place Vanhuffel accueillera différents stands ainsi que le Formtruck de Bruxelles-Formation. Lors de cette journée, des conseillers pourront dispenser aux visiteurs des informations précises et adaptées.

Il sera possible d’obtenir des conseils pour :

- Se former et acquérir des nouvelles connaissances et augmenter les chances de trouver un nouvel emploi.

- Travailler (de nouveau) dans votre domaine d’expérience professionnelle

- Introduire une demande d’équivalence des diplômes pour faciliter la recherche d’emploi

- Comment valoriser son expérience acquise à l’étranger

- D’autres démarches pour avancer professionnellement

"La crise sanitaire a engendré une hausse du nombre de demandeurs d’emploi à Bruxelles et Koekelberg n’échappe pas à ce triste constat. Il est donc encore primordial d’accompagner au plus près les chercheurs d’emploi dans leurs démarches en leur fournissant des conseils personnalisés et des pistes concrètes d’emploi", soulignent l’échevine de l’emploi Nadia Badri et le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).

Ce jobday est organisé conjointement par le CPAS de Koekelberg, Koekeltech, différents acteurs locaux mais aussi Bruxelles Formation et Interface3