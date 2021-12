Un marché de Noël aura lieu place de Bastogne du 17 au 19 décembre. Une vingtaine d’exposants exposeront produits, cadeaux, vins chauds, etc.

Une journée spéciale enfants sera organisée le dimanche 19 décembre. L’événement se déroulera de 16 h à 21 h le vendredi (grimage, rencontre du Père Noël, chorale de Noël), le samedi de midi à 21 h (atelier de couture, surprises de la Mère Noël, rencontre du Père Noël) et dimanche de midi à 18 h (pass à 5 € possible : gaufre chaude, chocolat chaud, bonbons, tour de manège et bricolage). Le CST est obligatoire.