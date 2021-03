Suites aux nouvelles restrictions sanitaires, toutes les écoles ferment à partir de lundi. Les cours à distance et les inégalités dans l’accès aux ressources scolaires n'assurent pas un cadre propice aux études. les résultats scolaires s'en ressentent dans les écoles.

Devant le succès de la première édition lors des vacances de carnaval en février, la commune propose un nouveau coup de pouce aux élèves de sa commune. Cette fois-ci le dispositif a lieu lors de la deuxième semaine des vacances scolaires de Pâques soit du 12 au 16 avril.

Le stage, organisé dans le cadre de l'espace d'accrochage scolaire du service prévention, est destiné aux élèves de 6ème primaire, de 1ère et 2ème différenciées et de 2ème secondaire. Objectif : Les aider à préparer les évaluations externes certificatives de juin soit les CEB et le CE1D . Au total, 80 élèves pourront être accueillis. L'aide aux révisions sera encadrée par huit animateurs dans l'espace communautaire le Kasa (rue Herkoliers, 16) de 8 heures à 16 heures tous les jours pendant une semaine. Pour respecter les mesures sanitaires, les élèves seront répartis, par bulle de 10 élèves, dans huit salles différentes.

Durant cette semaine, les jeunes découvriront les anciennes épreuves du CEB – CE1D et les animateurs prendront le temps de les accompagner dans la résolution des exercices mais aussi de réexpliquer les matières non-acquises. Ils travailleront également la méthodologie, les techniques d’apprentissage et la motivation avec les équipes de soutien scolaire de la commune.

Le stage sera proposé en présentiel pour les moins de 12 ans avec le respect des bulles de dix et en virtuel pour les plus de 12 ans.

"La lutte contre le décrochage scolaire a toujours été une priorité du collège" souligne le bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej, en charge de la prévention. J’estime qu’en tant qu’autorité publique, nous avons le devoir d’accompagner nos jeunes dans leurs apprentissages durement bouleversés en ces temps de pandémie. Nous mettons tout en œuvre pour les aider à se préparer au mieux aux épreuves certificatives du mois de juin tout en essayant également de recréer un lien social".

Face à la demande importante, les élèves doivent d'abord réserver une place auprès de la commune. Les autres dispositifs d'aide aux devoirs fonctionneront en parallèle.

Pour toutes informations, appelez le service de prévention au : 02 435 68 07 ou par e-mail : mediation.scolaire@koekelberg.brussels