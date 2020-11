Envie d'une tasse de café avec un biscuit maison ? Ou de soupe solidaire faite avec des invendus ou légumes provenant directement de la ferme ? Dès ce mercredi, l'équipe de Kom à la maison vous proposera également des plats du jour. Le projet ouvre ses portes à Etterbeek, au 46 rue des Champs.

Si l'objectif initial du projet, cuisiner avec les habitants du quartier, n'est plus possible pour l'instant en raison de la pandémie, l'équipe de Kom à la maison a décidé de cuisiner pour ses voisins et ainsi relier les habitants du coin.

Le prix des plats est libre, chaque convive paie selon ses moyens. Pour limiter l'usage d'emballage jetables, vous êtes invité à apporter vos mugs, tupperware, bouteilles en verres pour la soupe, etc.