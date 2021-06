Après une pause l'année dernière, les deux festivals d'été de la salle de concerts de L'AB (Ancienne Belgique) - à savoir "Boterhammen in het Park" temporairement rebaptisé en "Boterhammen in de Stad" et "les Feeërieë" - seront exceptionnellement organisés du 23 au 27 août à la gare maritime, ancienne gare de fret, située dans les bâtiments de Tour 1 Taxis, située rue Picard à Bruxelles, a annoncé mercredi la direction de l'AB. "Boterhammen in het Park" a normalement lieu dans le parc de Bruxelles, qui est en travaux cet été. Lors d'un précédent réaménagement du parc, l'AB avait troqué "het Park" contre "de Stad" de 1998 à 2004. Le festival avait alors temporairement investi la place d'Espagne, près de la gare centrale.

"Que nous puissions investir la gare maritime rénovée après une année difficile, et à si court terme, voilà qui met franchement du baume au cœur", s'est réjoui Tom Bonte, directeur général de l'AB. Il remarque que l'accès sera gratuit.

L'AB révèlera les affiches des festivals "Boterhammen in de Stad" et "Feeërieën" au début du mois d'août.