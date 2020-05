Ces arbres seront remplacés, après concertation avec les riverains et l'ensemble des partenaires, dans le cadre du prochain réaménagement de l'Ilot Guy Cudell.

Suite à la chute d'un peuplier dans la cour de la Nouvelle École, à Saint-Josse, les lieux ont été sécurisés et une société a été désignée afin d'expertiser l'état sanitaire de l'ensemble des arbres présents sur le site.Le rapport d'analyse, également soumis à Bruxelles Environnement, préconisait l'abattage de tous les arbres, dont six en urgence.La demande de dérogation pour l'abattage immédiat des arbres présentant un danger en période de nidification ayant été approuvée, l'abattage a démarré ce lundi et devrait se terminer le 29 mai.Pour rappel, ces arbres seront remplacés, après concertation avec les riverains et l'ensemble des partenaires, dans le cadre du prochain réaménagement de l'Ilot Guy Cudell.

"Le nécessaire est fait pour assurer la sécurité des élèves qui reprendront bientôt le chemin de l'école. Par mesure de précaution, j'ai également demandé à ce que l'ensemble des arbres situés sur le territoire communal fassent l'objet d'une analyse phytosanitaire", explique le bourgmestre Emir Kir.