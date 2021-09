La cinquième édition du Forest Sounds Festival a lieu à l’abbaye de Forest, ce samedi, toute la journée. Deux fanfares itinérantes ainsi que deux scènes accueilleront une dizaine de performances, principalement musicales.

Le Forest Sounds Festival met à l’honneur aussi bien des groupes belges comme le trio de transe artisanale Schroothoop, que des artistes étrangers comme Arp Frique qui reprend des sons des seventies, une disco caribéenne. Le festival, qui commence à 13 h et se clôture à minuit, est entièrement gratuit et organisé par le Palais des sciences, le Brass et la commune de Forest. Attention tout de même, réservation et Covid Safe Ticket obligatoires.

En plus du festival, un village sera également monté afin de réunir petits et grands autour d’un atelier de grimage parents-enfants, de la danse en famille ou de pochoirs sur textile.