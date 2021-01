Claude (nom d’emprunt) se rend au cimetière de Saint-Gilles très souvent pour aller sur la tombe de ses parents. "Avant de déménager il y a quelques années à la périphérie, j’ai toujours vécu à Saint-Gilles, confie Claude qui ne souhaite pas révéler son nom pas peur de représailles. Mes parents sont Saint-Gillois pure souche. Ils reposent ensemble dans le cimetière. Après le décès de papa il y a trois ans, j’ai fait exhumer maman pour qu’ils puissent être ensemble. En tant qu’enfant, on fait en sorte que ses parents soient bien même dans la mort, mais les conditions d’accueil des visiteurs dans le cimetière se dégradent."

"Les personnes à l’accueil ne disent jamais bonjour, on a toujours l’impression de les déranger, ajoute ce visiteur. Une telle nonchalance est irrespectueuse. Quand on vient au cimetière on est souvent ému, on demande un minimum de respect et de politesse." "Quand on demande des renseignements, on nous rétorque que le responsable n’est pas là mais le problème est qu’il n’est jamais là, poursuit le plaignant. J’ai déjà appelé une vingtaine de fois sans succès. Ils ne savent pas répondre lorsqu’on leur demande l’emplacement de telle ou telle tombe. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là."

Ce Saint-Gillois pointe un accueil et un service à la personne "déplorables". Claude confie avoir même été quasiment agressé verbalement par l’un des remplaçants du responsable. Il a déjà introduit plusieurs plaintes et a contacté la commune à ce propos. "Soit on transfère mon appel, soit on me renvoie chez le responsable qui ne répond pas." "Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a des agents sur le terrain qui travaillent, tient à ajouter Claude. Un jour, c’est même l’un d’entre eux qui a répondu à ma question."

Du côté de la commune, c’est la surprise. "Nous n’avons eu aucun écho ou plainte au sujet de l’accueil du cimetière, précise le cabinet du bourgmestre Charles Piquet (PS). L’accueil des habitants est notre priorité. Le service État civil qui a la responsabilité du cimetière communal est en contact régulier avec le responsable du cimetière. Ce dernier est en poste actuellement (début d’après-midi à ce moment-là, NdlR). La responsable du service État civil se rend, elle-même, très souvent sur place. La personne concernée doit envoyer des courriers au bourgmestre afin qu’on puisse faire les rappels nécessaires."