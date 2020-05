Ils ne sont pas concernés par la réouverture progressive des marchés. Lundi, ils tenteront de prouver que le Vieux Marché peut reprendre en toute sécurité.

Les brocanteurs de la place du Jeu de Balle sont en colère. Leur secteur d'activité n'entre pas dans le processus de réouverture des marchés annoncé la semaine passée par le Conseil National de Sécurité. Ils organisent une opération coup-de-poing ce lundi matin. Une promenade dans le respect des distanciations physiques (+ masques et gel), sans marchandise ni déballage sera organisée entre 7h et midi.

"Cette action veut montrer les sens des responsabilités aussi bien des exposants que des visiteurs et peut servir de test. Elle n’est en aucun cas dirigée contre la Ville ou l’autorité mais veut, aussi, redonner aux acteurs de terrain et aux citoyens un sentiment de reprise en main de leur vie", expliquent les brocanteurs.

Cette semaine, la Ville de Bruxelles leur a indiqué être "à la recherche d'une solution pour rouvrir dès que possible au moins une partie du marché. Des conditions d’hygiène et de distanciation stricte seront bien entendu à prévoir pour rassurer les clients. Nous vous communiquerons une date et les modalités de reprise par mail ou téléphone dès que possible. Merci de ne pas vous placer spontanément sur le marché avant d’avoir reçu confirmation officielle".

Pour les brocanteurs du Vieux Marché, il est tout à fait possible d'organiser les mesures sanitaires adéquates sur la place du Jeu de Balle. "La taille du marché permet d’installer cinquante abonnés sur deux carrés en laissant un emplacement vide autour sans aucun marquage supplémentaire", explique Michel Deschuytere, président de l'association des commerçants du quartier Bruegel et des Marolles. "Les passage existants peuvent être facilement indiqués à sens unique pour limiter le croisement des clients."

Les brocanteurs proposent également d'opérer une tournante entre brocanteurs afin que tout le monde puisse travailler un minimum. "Une inscription avec un choix de quatre jours préférentiels ainsi qu'un tirage au sort en cas de surnombre pour un déballage une semaine sur deux et/ou une présence un autre jour, permettrait de faire tourner les abonnés, l’ordre des inscription pourrait fournir la première mise en place."

Ils estiment ainsi que le nombre de 50 étals imposé par le CNS pourrait être doublé ou triplé en divisant le marché en deux, en exportant une partie place de la Chapelle.