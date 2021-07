Du monde est attendu dans la région Bruxelles-Capitale ce vendredi soir pour le match des Diables Rouges. C'est pour cette raison que la ville d'Ixelles a décidé de prendre ses dispositions afin d'éviter de trop gros rassemblements dans les lieux populaires de la ville qui sont la place Flagey et le quartier de l'Université.

"À la demande des restaurateurs de certains quartiers ixellois, le Bourgmestre et la police ont décidé de prévoir un système de régulation des foules dans les quartiers très prisés du Cimetière d’Ixelles et de Flagey. Concrètement, un comptage des accès sera mis en place entre le rond-point du cimetière d’Ixelles et la place de la Petite Suisse dans le quartier de l’Université et entre la place Sainte-Croix et la rue du Belvédère, dans le quartier Flagey. Les accès seront fermés dès qu’un nombre trop important de personnes sera constaté à partir de 18h", indique le communiqué envoyé par la ville d'Ixelles.

Le Bourgmestre, Christos Doulkeridis, a également précisé les raisons de cette démarche. "Ixelles est la commune de l’Euro par excellence, cosmopolite, festive et fair-play. Mais le fair-play, ce n’est pas que sur un terrain de foot qu’on doit le voir, c’est aussi dans les rues, vis-à-vis des riverains et des restaurateurs. C’est vis-à-vis de nous-mêmes et de nos proches, pour notre santé à toutes et tous".