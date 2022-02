Le parlement bruxellois abrogera vendredi après-midi l'ordonnance de 2018 instaurant une allocation-loyer, en raison d'une mise en œuvre trop complexe qui n'a jamais abouti. Lors du débat, vendredi matin, l'opposition a indiqué qu'elle s'abstiendra car le dispositif va disparaître, alors que le nouveau, adopté par voie d'arrêté, n'a pas encore pu être concrétisé pour les bénéficiaires plus nombreux. Au cours des échanges, la secrétaire d'État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), a confirmé que le nouveau dispositif ne pouvait encore être déployé en raison de problèmes administratifs liés à la réglementation sur l'échange de données.

Jeudi, il était déjà apparu, au cours d'un échange en commission du logement au parlement, que les 400 familles qui ont pu bénéficier d'une allocation-loyer trimestrielle dans le cadre d'un dispositif précédant en sont à présent privées, faute d'avoir pu bénéficier, en janvier, du nouveau qui connaît un retard à l'allumage. Ce vendredi, Nawal Ben Hamou a souligné que ces familles recevront leurs allocations avec effet rétroactif une fois le nouveau système mis en place. Cela s'appliquera également aux familles déjà enregistrées, à partir du moment où elles ont soumis leur demande.

Toutefois, elle a ajouté qu'à la suite d'une réunion avec son administration en début de matinée, 285 des 400 familles percevront leur allocation-loyer trimestrielle en février via une procédure de paiement manuelle, dans l'attente de la régularisation de la situation sur le plan adminisratif. 115 dossiers étaient arrivés à la fin du cycle de deux ans. L'administration de Bruxelles Logement doit vérifier si ces personnes étaient toujours dans les conditions pour recevoir leur prime. Un contact par courrier recommandé sera pris en urgence avec ces personnes pour qu'elles transmettent les éléments administratifs nécessaires dans les meilleurs délais. Dès réception des documents, ces dossiers seront encodés et les paiements seront effectués.

Plus largement, la secrétaire d'Etat a expliqué que l'administration bruxelloise était en fait prête depuis la mi-octobre à mettre en place le nouveau système informatique nécessaire au nouveau système d'allocation-loyer. Quelque 9.000 familles se sont inscrites.

Mais cela coince toujours au niveau du protocole entre Bruxelles-Logement, le SPF Finances fédéral et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, protocole nécessaire pour l'échange de données. La Région bruxelloise a opté pour un système automatique pour faciliter la vie des usagers/bénéficiaires. Cela sous-tend un processus informatique qui s'avère plus complexe et plus long que prévu. Les autorisations de partage de données du Fédéral ne sont pas encore disponibles et ne permettent donc pas de finaliser les développements informatiques nécessaires pour identifier les demandeurs dans les conditions pour recevoir la nouvelle prime.

Selon la socialiste, on en est à la énième version, mais le SPF Finances revient régulièrement avec des questions complémentaires. Tant que le protocole n'est pas signé, la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale ne peut pas fournir les données nécessaires au paiement.