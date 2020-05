Il a été élu sur une liste rassemblant des socialistes et des membres de la France insoumise.

L'ancien bourgmestre faisant fonction d'Ixelles Yves De Jonghe d'Ardoye (MR) a été élu adjoint au maire du village de Vézac, dans le Périgord noir en Dordogne, lundi soir Il s'occupera de matières qu'il a appréhendées durant de longues années à Ixelles : les Finances, la Culture et le Tourisme mais à une échelle plus restreinte, la commune comptant 597 habitants répartis sur 1 300 hectares.

Connu comme le loup blanc dans la région, Yves De Jonghe d'Ardoy avait récolté 231 voix sur les 265 électeurs que compte l'entité lors du premier tour des élections communales. Lundi soir, il a été élu avec 14 voix sur les 15 que compte le conseil municipal, dont un maire et quatre adjoints. L'Ixellois a fait campagne, en tant qu'indépendant, sur une liste plutôt surprenante baptisée Intérêts Communaux, réunissant le Parti socialiste et la France insoumise.

La famille De Jonghe d'Ardoye est implantée dans la région depuis des décennies. Trois des ses ancêtres ont été maire du village, sur un temps cumulé de plus de 30 ans. Dans les années 1990 déjà, Yves De Jonghe d'Ardoye avait brigué la mairie de Vézac. Sans succès. Celle-ci semble être la bonne. "C'est avec beaucoup d’émotion que je vis ce moment. Mes ancêtres côté maternel ont été élus maires ici", se réjouit l'ancien libéral ixellois, qui assure ne plus briguer le poste de maire comme ce fut le cas en 1996.

L'ancien bourgmestre et échevin d'Ixelles ne quitte pour autant pas la politique belge. Il reste domicilié à Ixelles et compte bien figurer sur la liste MR aux élections communales de 2024. Un tel doublon est possible car pour être élu dans une commune française, il faut ne pas forcément y être domicilié. Juste juste être inscrit sur la liste électorale et payer ses impôts.