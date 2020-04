L'Ancienne Belgique n'organisera pas ses festivals habituels de la dernière semaine d'août, a indiqué mardi le lieu de concert bruxellois.

"Le Conseil national de sécurité a récemment décidé que les événements de masse ne sont pas autorisés en Belgique avant le 31 août 2020", indique l'AB. "Nous soutenons pleinement cette décision. C'est pourquoi l'équipe de l'AB a décidé de mettre 'Boterhammen in het Park' et 'Feeërieën' en pause pendant un an."

Depuis plus de 30 ans, l'AB fait jouer deux artistes ou groupes néerlandophones au kiosque du Parc de Bruxelles les après-midi de la dernière semaine d'août. Depuis quelques années, les Feeërieën se produisent également en soirée, dans des genres musicaux très variés, dont le post-classique, le folk, la musique du monde, le jazz et l'électronique.

Aucun des deux événements n'aura lieu cette année. "Cela fait mal, mais nous sommes fermement convaincus que ces initiatives seront à nouveau présentes et encore plus fortes l'année prochaine", déclare l'AB.

"Tout notre secteur est touché", poursuit la salle de concert. "Par l'intermédiaire des associations et des fédérations professionnelles, des mesures de soutien spécifiques sont demandées aux autorités. Nous soutenons toutes les initiatives et espérons une reprise rapide. Créons ensemble un automne musical florissant!"