Des films, des spectacles, des expos... La Maison de la Création Gare située dans l'ancienne gare de Laeken est inaugurée le week-end du 18 et 19 septembre. Pour cette ouverure officielle, la programmation est dense et éclectique. L'ouverture officielle est à 14h samedi avec le vernissage de l'exposition "Chemins Tressés". Suivi de courts métrages, des performances de danse et de slam et un défilé des couturières bénévoles de l'ASBL, abrité dans le lieux, La Source Jaillissante. Il y a aussi des ateliers potagers avec Skyfarms, de la peinture sur vitre avec une artiste coréenne Yunhee Yang, des jeux en boi et de la fabrication de décors en papier avec Céline De Vos une artiste en résidence dans la gare. L'ASBL Laeken Découverte propose également tout le week-end des visites de la gare.

Dimanche c'est le jour de l'inauguration officielle à 16h avec le Collège de la Ville de Bruxelles. Les spectacles commencent, eux, à 12h30 avec du live painting, de la musique et de la danse. Certains ateliers de la veille se poursuivront comme les jeux en bois ou l'atelier potager. Un autre artiste en résidence Nikita Collienne proposera du live painting. Pour manger et boire, la K-Fète de la Gare sera sur le pont tout le week-end.

Le programme est accessible sur le site : http://www.maisondelacreation.org/Events/Trajectoires