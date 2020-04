La Région bruxelloise se dirige vers une pénurie de masques, a annoncé Iriscare hier soir aux CPAS et maisons de repos de la capitale. Ce mail laconique, dont la DH a reçu copie, est alarmant : "Il a été porté à notre attention que, suite à des problèmes d'importation de masques indépendants de notre volonté, l'offre va se raréfier et nous nous dirigeons vers une pénurie. Dans ce contexte, nous vous rappelons qu'il est plus que nécessaire d'utiliser avec parcimonie le matériel de protection dont vous disposez et d'éviter tout gaspillage. Vous trouverez sur notre site des indications pour optimiser l'utilisation des masques".

Ce mail a suscité l'inquiétude et la colère dans le chef des responsables d'institutions de soins et des CPAS, surtout lorsqu'ils lisent que la Wallonie vient d'acheter 19 millions de masques à la province de Hubei, en Chine, que le COVID-19 a tué 21 Bruxellois en deux jours et que l'on annoncerait plus d'une centaine de décès dans les maisons de repos bruxelloises.