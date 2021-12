La commune de Koekelberg a annoncé ce lundi que l’antenne de vaccination située dans la maison communale est prolongée jusqu’à la fin mars. "Avec la progression du variant Omicron et la nécessité d’accélérer la vaccination, la commune de Koekelberg a décidé de poursuivre les efforts déployés depuis de nombreux mois dans la lutte contre la covid-19 en prolongeant l’ouverture de l’antenne de vaccination située à la Maison communale (place Henri Vanhuffel, 6) jusqu’au 31 mars, et ce, grâce au subside octroyé par la COCOM."

Seul le vaccin Pfizer est administré dans ce lieu. Pour obtenir la 3e dose, il est demandé d’être muni d’une convocation. Un parking gratuit se trouve à proximité de l’antenne.

Le lieu est ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30. Le mardi, de 10h30 à 13h30 et de 14h à 18h. L’antenne sera fermée le 31 décembre et le 1er janvier.

"Au fil des mois, nous avons pu constater que la proximité est une des clés dans la promotion de la vaccination et, avec l’avancée du variant Omicron et la nécessité d’encourager la 3e dose, il nous a paru indispensable de solliciter la prolongation de l’ouverture de l’antenne communale tout en poursuivant les actions de terrain", commente le bourgmestre koekelbergeois, Ahmed Laaouej (PS).