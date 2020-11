Le penthouse le plus haut de Belgique est à vendre. Situé au 41e et dernier étage de la tour Upsite, plus haute tour résidentielle du pays pointant à 140 mètres, cet appartement de 540 m2 offre une incroyable vue à 360° sur Bruxelles et ses environs.

Mis en vente par l'agence immobilière Latour et Petit au prix de 3,5 millions d'euros - soit 6 500 euros du mètre carré -, ce bien se compose "d'un hall d'entrée avec vestiaire prolongé par un jardin d’hiver avec bar donnant accès à une grande terrasse, d'un vaste séjour et une très belle cuisine américaine super-équipée. La partie nuit dispose de trois suites comprenant chacune une chambre avec dressing et salle de bains attenante. Sans oublier une grande salle de réception, un sauna panoramique et une mezzanine."

Le penthouse dispose également de deux emplacements de parking au sous-sol et de caves. Cette tour de logements construite en 2014 offre également de nombreux services à ses résidents : conciergerie, salle de cinéma privée, espace junior, spa, salle de fitness, restaurant et bar lounge.