Le départ des deux circuits se fait au niveau de la terrasse de l'Estaminet de la Ferme Nos Pilifs. Le restaurant est fermé mais le parc demeure ouvert au public. L'une des deux balades fait trois kilomètres et est jalonnée de flèches rouges et l'autre, plus longue, fait cinq kilomètres et ce sont les flèches noires qu'il faut suivre. © D.R.



Pour le week-end et en période confinement où on ne peut plus aller au cinéma, au théâtre ou au restaurant, la newsletter du quartier de Neder-Over-Heembeek, propose à ses abonnés de prendre l'air avec deux balades autour de la Ferme Nos Pilifs. Ces deux promenades ont été conçues et fléchées par l'asbl Promenade verte.