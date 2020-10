La pratique du vélo a le vent en poupe en ce moment. Les actions de Bruxelles Mobilité et des associations pro vélo participent au phénomène. L'ASBL Dynamobile qui se caractérise comme "actrice volontaire de la promotion de la promotion du vélo en Belgique et à l'étranger" fête ses 25 années d'existence "et d'actions" ce vendredi 16 octobre à 9h30 au parc Josaphat à Schaerbeek.

Une fête qui se fera en présence de Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité de la région bruxelloise (Ndlr: plutôt de son représentant, puisque la ministre est testée positive au Covid), de

Adelheid Byttebier et Deborah Lorenzino, échevines respectivement de la Mobilité et des Espaces verts à Schaerbeek, des représentants du GRACQ - Les Cyclistes quotidiens, du Fietsersbond et du SCI (Service civil international).

Pour rappel, Dynamobile organise chaque année depuis 25 ans une randonnée militante de dix jours en Europe pour 150 cyclistes. Derrière ces voyages d’apparence récréatifs, l’ASBL en profite pour sensibiliser les élus à l’importance de développer un réseau cyclable sûr et confortable sur leur territoire et de promouvoir la pratique du vélo en tant que moyen de déplacement.

Alors organisée par le GRACQ et le SCI, la première édition de Dynamobile en 1995 avait démarré au parc Josaphat, au pied de l’arbre de la Démocratie, planté à l’initiative de la commune de Schaerbeek. Le lieu est donc symbolique pour l'association.