Les terrasses du centre-ville historique de Bruxelles étaient pleines ce vendredi après-midi. Dans la rue au Beurre, une petite artère piétonne reliant la Grand-Place à la Bourse, il n’y avait plus une place disponible aux tables de l’établissement le Roy d’Espagne. Là, les clients pouvaient presque écouter le passage des touristes en fermant les yeux à cause du son des pièces de monnaie tombant sur les pavés. Un bruit régulier dû aux petits verres en plastique transparent que certains mendiants posent à un ou deux mètres d’eux, peu visible sur le trottoir, pour augmenter la probabilité qu’un badaud les renverse par mégarde. "Ils sont en groupe et organisé. C’est toujours le même système. Dès que la police passe, ils partent et reviennent après. Je n’ai rien contre les mendiants mais, ici, ça ressemble à une organisation. C’est d’ailleurs désolant pour les autres car on dirait qu’il y a un vrai système organisé" , raconte un visiteur quotidien du centre-ville qui préfère rester anonyme.

(...)