L’Atelier de la soif est un bar qui vient de rouvrir rue Élise à Ixelles, à l’emplacement même du bar mythique L’Atelier, datant de 1977.

Début 2020, les anciens propriétaires ont dû mettre la clé sous la porte après avoir réalisé des travaux de rénovation, le Covid ayant eu raison de leur affaire. Depuis lors, l’établissement était resté porte close.

Reynier, l’ancien manager de Makisu, s’est lancé dans l’aventure de reprendre le bar il y a un mois. Il vient tout juste d’inaugurer la nouvelle gestion de l’établissement le 16 septembre. " On a un public d’étudiants, de cercles mais aussi d’anciens habitués de 40-50 ans qui veulent revenir voir ce qu’est devenu leur bar. Nous allons bientôt lancer une campagne de flyers sur le campus de l’ULB pour relancer notre visibilité", explique le gérant.

Le bar a une vraie identité, aux allures d’ancien entrepôt-garage, sans fenêtre, mais avec un mobilier typique en bois qui rend les lieux chaleureux. Sans terrasse, le bar reste accueillant et permettra de se réfugier l’hiver prochain.

Reynier a aussi de nombreuses idées pour stimuler les soirées. " J’aimerais organiser des thèmes par jour : jeux de société le mardi, débats et prises de parole le mercredi, les jeudis acoustiques, une ligue d’impros le vendredi et des soirées variées le samedi ", explique-t-il.

Les jeudis acoustiques seront organisés petit à petit à partir de novembre. Ils accueilleront des artistes émergents, comme le groupe Twin Toes qui s’est produit dans le bar lors de l’inauguration la semaine dernière.

Reynier se charge seul du bar et du service en salle pour l’instant, en attendant de se faire plus de visibilité dans le quartier. Il a également renouvelé la carte et choisi les bières locales qui s’y trouvent. Mais, lorsque le pass sanitaire sera obligatoire, il devra s’organiser. " Il faudra peut-être engager quelqu’un pour contrôler à l’entrée parce que je ne saurais pas tout faire… et ce n’est pas le moment d’avoir des amendes ."

L’Atelier de la soif est ouvert du mardi au samedi jusqu’à 1 h du matin.