Les agents de l'atelier de traction de Schaerbeek de la SNCB ont débrayé mardi, anxieux du manque de mesures de prévention face à la propagation du nouveau coronavirus, annonce la CGSP Cheminots.

La SNCB confirme l'arrêt de travail. Le syndicat parle également d'une situation critique à l'atelier TGV de Forest.

"Les agents n'ont aucune certitude que les rames soient nettoyées dès leur rentrée à l'atelier. Les dépanneurs sont potentiellement exposés", s'inquiètent les travailleurs dans un communiqué. Ils expliquent que quatre de leurs collègues sont en quarantaine après avoir été déclarés positifs au nouveau coronavirus.

La CGSP Cheminots de Bruxelles veut s'assurer que les mesures gouvernementales soient respectées. Le syndicat dénonce le manque de consignes et demande des mesures immédiates pour protéger le personnel.

La SNCB déclare pour sa part appliquer les directives en matière d'hygiène personnelle et industrielle pour protéger son personnel et les voyageurs. La société est en contact avec le gouvernement et le SPF Santé Publique.