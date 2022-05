La section mécanique automobile de l'athénée royal Rive gauche de Laeken a reçu mercredi en fin de matinée les clés d'une voiture dernier cri, en présence d'une délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de son administrateur général Julien Nicaise.

© D.R.

Le véhicule, financé par BMW Belux et le garage Gregoir Jette, est mis à disposition de l'école pour une période de dix ans. "Il permettra à nos élèves de travailler avec les nouvelles technologies, en ayant accès aux softwares, diagnostics de panne et bases de données les plus actuelles", s'est réjoui le chef d'atelier Giuseppe Lavia. "Si la mécanique reste traditionnelle, les technologies évoluent rapidement. Il est essentiel de pouvoir les maitriser afin de répondre aux exigences du monde professionnel."

En décembre 2020, l'athénée royal Rive gauche a répondu à un appel à candidatures lancé par le groupe BMW Belux pour bénéficier d'un véhicule didactique. Les deux acteurs collaborent depuis l'année scolaire 2016-2017. Les élèves de la section mécanique automobile suivent depuis lors, chaque année, deux semaines de formation théorique au siège de la marque à Bornem et une semaine dans une concession.

Par ailleurs, la création d'un centre d'entraînement pour véhicules hybrides et électriques, financé grâce à un budget du Fonds régional bruxellois de quelque 350.000 euros, est en bonne voie pour être opérationnel à la rentrée de septembre à l'athénée royal Rive gauche. L'atelier sera accessible à d'autres établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment aux athénées Toots Thielemans et Leonardo Da Vinci.