“On a rallumé à la rentrée et ça ne marchait pas.” Après trois jours de cours en présentiel, les élèves de secondaire ont finalement été invités à suivre les cours à distance depuis le jeudi 13. Fin octobre dernier, l’Athénée Royal d’Uccle 1 était déjà privé de chauffage. La chaudière principale était insuffisante pour tout le bâtiment. “ On avait alors changé des circulateurs, des brûleurs …” explique Géraldine Kamps, porte-parole du pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement. “Pendant les vacances d’hiver on avait rallumé pour tester avant la rentrée et cela fonctionnait”.

“On ne sait pas exactement d’où cela vient”.

Depuis octobre 2021, l'établissement subit “plusieurs problèmes associés". Wallonie-Bruxelles Enseignement souhaite changer l’ensemble du système de chauffage “au cours de l’année [...] mais nous n’avons pas de date précise”.

En attendant, un raccordement a été installé aujourd’hui pour accueillir une chaudière mobile dès demain. Les cours devraient reprendre en présentiel ce mercredi. Géraldine Kamps assure que du matériel informatique a été mis à disposition des élèves pour qu’ils puissent suivre les cours. Une garderie a également été ouverte pour accueillir ceux qui ne peuvent pas rester chez eux en journée.