Quinze ans qu'elle fait le bonheur des écoliers de toute la Belgique. Fin de cette année, la boule des enfants de l'Atomium n'accueillera plus d'enfants à dormir. Les écoles ont été prévenues le mois dernier par courrier. Dont voici une partie du contenu : "C’est avec une grande émotion que je vous écris ces quelques lignes. La Boule des Enfants existe depuis la réouverture de l’Atomium après sa rénovation et nous avons accueilli la première classe en septembre 2006 pour venir y passer une nuit inoubliable. Malheureusement rien n’est éternel, et après 15 ans de succès auprès des petits et grands, cette année 2021 sera la dernière pour la Boule des Enfants. La Boule des Enfants fermera définitivement ses portes fin décembre 2021. Nous sommes sincèrement désolés pour les écoles qui ont réservé une nuitée après cette date mais nous avons dû prendre la lourde décision d’annuler ces réservations."

L'information est également - discrètement - relayée sur le site de l'Atomium, qui y explique que "la boule des enfants sera transformée en espace d’exposition pour qu’elle puisse être accessible à tous les visiteurs de l’Atomium".

© ATOMIUM

Cette nouvelle ne plaît pas à Jean-Pascal Bodart, instituteur à l’institut Notre-Dame rue de Fiennes à Anderlecht. "Il y a 15 ans de cela démarrait un projet pédagogique incroyable qui permettait aux enfants de s’immerger dans le quotidien de ce haut monument bruxellois qu’est l’Atomium… C’est avec grand regret et tristesse que nous avons appris la fermeture prochaine de la sphère des enfants. Sphère qui a accueilli des milliers d’élèves pour y passer une nuit inoubliable. En tant qu’instituteur, j’y ai emmené personnellement une centaine d’enfants plusieurs années durant. A chaque fois, j’ai pu constater l’émerveillement dans leurs yeux. Quelle magnifique opportunité que de pouvoir loger avec une classe dans ce fabuleux "géant" bruxellois. La visite nous permettait de travailler différentes compétences mises au service des matières vues dans les écoles autrement que derrière son banc. Mes élèves et moi-même étions tellement tristes d’apprendre que d’autres enfants n’auront plus la chance de vivre cette expérience que nous avons décidé de créer une pétition contre la fermeture définitive de la sphère des enfants."

Il vient de lancer une pétition en ligne pour la survie de la boule des enfants. Lancée ce matin, elle recueille déjà plus de 250 signatures.