L'Atomium veut renouer avec un public jeune et local : "l’idée est de ne plus cultiver la nostalgie" Bruxelles Interview > Mathieu Ladevèze © © Bernard Demoulin

La nouvelle directrice de l’Atomium Julie Almau Gonzalez veut donner une nouvelle dynamique à l’attraction touristique la plus emblématique de la capitale. La recherche de partenaires privés, une programmation axée sur les arts numériques et, surtout, le retour d'un public bruxellois et belge. Interview.