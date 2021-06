La fermeture permettra la mise hors service et le démantèlement d'une ligne à haute tension. La portion d'autoroute entre le croisement avec la Veurtstraat et la Breendonkstraat et le croisement avec la Kerkhofstraat et la Londerzeelsesteenweg sera totalement fermée de 22h00 samedi soir à 10h00 dimanche matin. Des déviations locales seront mises en place dans les deux sens. Pour les longs trajets, il est préférable de contourner la zone via l'E19. Les travaux dépendent des conditions météorologiques et pourraient donc être reportés d'une semaine en cas, par exemple, de vents forts.

Durant les travaux, Elia procèdera à l'enlèvement des câbles électriques de la ligne à haute tension au-dessus de l'autoroute. Selon le gestionnaire de réseau électrique, la ligne est en fin de vie. Les pylônes seront, eux, démantelés dans le courant de l'année 2022. Des câbles souterrains ont été posés préalablement pour remplacer la ligne à haute tension.