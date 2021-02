Motivé par son succès à Adinkerke, Alberic Florizoone a créé un Parc Meli à Bruxelles.

Si tout le monde se souvient de la présence de Meli pendant l’Exposition Universelle de 1958 puis sur le site de la Belgique Joyeuse, la première aventure Meli à Strombeek-Bever est très peu connue.

Le second Parc Meli s’est ouvert à la frontière des villages de Grimbergen, Meise et Wemmel à Boechout en 1946 avec une exposition apicole, un parc animalier et déjà des attractions foraines. En 1951, le parc s’agrandit avec l’inauguration du tout premier self-service de Belgique et en juillet 1954 un petit jardin des contes de fées ainsi que le Meligolf étoffent ce parc d’attraction. Ce mini-golf est agrémenté au long de son parcours de miniatures de monuments historiques de Belgique tels le Perron de Liège, le barrage de la Gileppe, le rocher Bayard ou le Manneken-Pis.