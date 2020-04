Alors qu'elle propose depuis début 2015 en Belgique un programme intensif de neuf semaines en développement web, l'école de codage Le Wagon lance officiellement sa formation intensive en Python pour les data science et le machine learning à Bruxelles, annonce-t-elle mardi.

Après Paris, Berlin, Londres et Shanghai, les candidatures pour son premier bootcamp long de neuf semaines s'ouvrent à Bruxelles ce mardi 14 avril. La start-up a attendu sept ans pour élargir son portfolio de cours avec la data science. "Au départ du Wagon, en 2013, la data n'était pas encore assez mûre. Aujourd'hui elle s'est beaucoup consolidée et son utilisation est plus claire", explique Sébastien Saunier, ancien ingénieur Google, directeur technique et l'un des trois cofondateurs du Wagon.

Les candidatures pour la première cohorte à Bruxelles sont maintenant ouvertes, et les cours débuteront le 14 septembre 2020. Le programme comprend le langage de programmation Python, SQL, Machine learning, Deep Learning, data engineering, la prédiction de données, la gestion de projets tech et d'autres applications de l'intelligence artificielle dans le domaine des affaires.

"On suit le même modèle que notre première formation, avec 20% de théorie et 80% de pratique et de projets", explique M. Saunier. Vingt places sont ouvertes pour la première cohorte bruxelloise. Si aucun diplôme n'est requis pour y entrer, un "minimum de connaissances en mathématiques et quelques notions de base en programmation Python" sont par contre demandées.

Selon Le Wagon, la formation mène à "l'un des profils les plus recherchés en 2020 en Belgique". L'école de codage est présente dans 38 villes et a déjà formé plus de 350 personnes à Bruxelles.