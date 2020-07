Du 20 au 31 juillet, "The Magic School Bus" propose à 16 adolescents de Berchem-Sainte-Agathe un cadre ludique pour maintenir un lien avec la scolarité



Des tablettes et un coin lecture. Le bus itinérant "The Magic school bus" est aussi équipé d'un salon et d'autres infrastructures pour offrir un cadre d'apprentissage ludique.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe propose du 20 au 31 juillet un accompagnement scolaire, original et entièrement gratuit à travers le bus itinérant "The Magic School Bus". L'objectif de lacommune est de soutenir les jeunes berchemois" en leur permettant de maintenir un lien avec la scolarité de façon récréative".

Le bus se stationnera au complexe sportif de Berchem-Sainte-Agathe situé à la rue des Chalets du lundi au vendredi de 9 à 17h. La commune mettra aussi à disposition un espace extérieur à proximité du complexe. 16 berchemois âgés de 10 à 14 ans seront choisi par La “J”, asbl à l’initiative du projet, pour participer aux deux semaines d’activités. Les inscriptions se font auprès de l’asbl. (https://www.facebook.com/maisondejeunelaj/)



Des étudiants, professeurs, bénévoles et animateurs accompagneront les jeunes berchemois ayant besoin d'un soutien scolaire. Ils proposeront un accompagnement mais aussi diverses activités ludiques telles que des ateliers d'expression orale, audio-visuels et de jeux de société. Au programme aussi : des micros-trottoirs seront programmés pour interviewer les citoyens au sujet du COVID. Chaque semaine des podcasts reprenant les témoignages des enfants ainsi que les travaux effectués durant la semaine seront réalisés.