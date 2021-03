Au programme: un florilège de visites guidées d'intérieurs privatifs, des conférences, des activités familiales mais encore des balades inclusives. L'édition 2020 du BANAD Festival, qui se tient habituellement au mois de mars, avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Une version réduite avait toutefois eu lieu en octobre.

Chacun des trois week-ends durant lesquels se tiendra le festival cette année (22-23 mai, 29-30 mai et 5-6 juin) se concentrera sur une partie de la capitale afin de faciliter la découverte de plusieurs lieux dans un même quartier.

Le premier week-end (22 et 23 mai) sera dévolu à la région Sud-Ouest avec, par exemple, la "Villa Beau-Site" de l'architecte Arthur Nelissen à Forest, la maison de l'architecte Paul Hamesse à Saint-Gilles et l'immeuble d'appartements "Art deco" Ramaekers à Ixelles.

Le second week-end aura essentiellement pour théâtre l'Ouest de la ville avec, entre autres, l'accès, pour la première fois, à l'ancienne chocolaterie-biscuiterie "Victoria" à Koekelberg ou encore l'emblématique monument "Art deco" qu'est le Palais des Beaux-Arts. Le troisième week-end sera consacré à l'Est et au Nord de la ville. Ici, une partie du parcours pourra se faire à vélo en compagnie d'un guide.

De nombreuses animations et visites guidées émailleront ce festival, notamment à la "Bibliotheca Wittockiana" où l'on pourra entre autres découvrir ses livres anciens, un concert à "Flagey", une "soirée jeu" à la "Maison Cauchie", un "workshop" au "Musée Horta", un "atelier musical" à la "Maison Autrique", mais aussi des visites en audiodescription (Villa Empain, église Sainte-Suzanne) ou en langue des signes à la "Bibliothèque Solvay". Des visites pour personnes en voie d'alphabétisation ont également été programmées.

Cet événement est organisé par "Explore Brussels" et ses associations membres actives dans la promotion du Patrimoine bruxellois à savoir l'"Atelier de recherche et d'action urbaines" (ARAU), "Arkadia", "Bruxelles Bavard" et "Pro Velo".

Le programme complet se trouve sur le site www.banad.brussels.