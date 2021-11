Alternant entre un apprentissage théorique de gestion au centre à Uccle et une formation pratique dans différents potagers urbains de la capitale, ce programme débouche sur un diplôme de chef d'entreprise et de gestion reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "L'objectif avec cet aspect entrepreneurial, c'est vraiment de pouvoir permettre de développer une activité rentable", explique Pilar Villarroel, responsable du service communication et événements, à l'EFP.

"Cette formation répond à une véritable demande sur le territoire bruxellois", réagit M. Clerfayt. C'est qu'entre cultures de la terre et hors-sol, les potagers urbains sont en plein boom. "Aujourd'hui, 61 personnes en équivalent temps plein sont actives dans ce secteur", précise le ministre, "mais l'agriculture urbaine est vraiment porteuse d'emplois, et pourrait fournir un travail à plus de 800 personnes à Bruxelles", continue-t-il de détailler.

Concrètement, la formation, d'un coût de 325 euros par an, débute en janvier 2022, et alternera entre deux jours de formation théorique et trois jours de travail rémunérés en entreprise. Les inscriptions sont ouvertes à toute personne, bruxelloise ou non, possédant au minimum un certificat d'études du 2e degré de l'enseignement secondaire. "Pour les chercheurs d'emploi domiciliés à Bruxelles et inscrits auprès d'Actiris, le programme est gratuit", précise Pilar Villarroel.