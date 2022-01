C’est une reconversion surprenante qui est en passe de se produire dans la commune bruxelloise de Forest. L’église Saint-Antoine de Padoue, située rue des Moines, pourrait abriter prochainement une… salle d’escalade.

“Un accord a été trouvé entre la fabrique d’église et une société privée. Une partie de l’église sera désacralisée et une autre restera sacralisée”, nous explique la bourgmestre faisant fonction de Forest, Mariam El Hamidine (Écolo).

Derrière ce projet, on retrouve la jeune société Maniak, qui exploite déjà une salle d’escalade à Nivelles et une autre à Charleroi. Pour occuper et aménager les lieux, la société devra payer un loyer et prendre en charge les frais de rénovation de la toiture. “C’est une connaissance qui avait lancé l’idée, sans être allé jusqu’au bout… et à notre tour, on s’est lancé dans l’aventure. Cela a déjà été fait en Grande-Bretagne. Mais en Belgique, c'est une première”, se réjouit un des gérants, Martin Simon.

(...)