Cela fait plus de six ans que l’église Saint-François Xavier à Anderlecht n’accueille plus de célébration. Construite il y a un siècle, elle fut de moins en moins fréquentée au fil des décennies, et se présente désormais dans un état de dégradation avancée.

Ces dernières années, une réflexion sur son avenir s’est engagée, et un accord de principe (signé dans les prochaines semaines) a désormais été trouvé entre l’évêché, la Fabrique d’église (propriétaire) et la commune d’Anderlecht. Cette dernière acquerra le lieu pour un euro symbolique, et le transformera en salle de sport ouverte sur le quartier, et en lieu disponible pour la formation aux arts du cirque.

En définitive, chacun y trouve son compte : la commune bénéficiera d’un espace qui lui manquait, se réjouit l’échevin socialiste Fabrice Cumps, alors que l’évêché ne voyait pas de sens pastoral à solliciter de l’argent public pour rénover une église peu fréquentée dans un quartier qui en compte d’autres.

C’est la première fois qu’une église connaîtra une réaffectation "sportive" dans la capitale ; mais le dossier n’en reste pas moins exemplatif de la politique relative à l’avenir des lieux de culte catholiques.

"Lorsque se pose la question de l’avenir d’un lieu de culte, nous avons décidé d’un ordre des priorités, explique Thierry Claessens, adjoint de l’évêque de Bruxelles pour les questions temporelles. En premier lieu, nous souhaitons qu’il soit confié à des communautés catholiques étrangères."

"La deuxième solution est de confier ces lieux à des communautés chrétiennes non catholiques, poursuit-il. Enfin, si aucune de ces destinations n’est appropriée, on engage une réflexion pour réaffecter une partie ou l’entièreté du bâtiment à un usage profane."

C’est dans ce cadre que la future désaffectation de l’église Saint-François Xavier a été pensée. Elle se classe à la suite de quatre autres anciennes églises diocésaines bruxelloises qui ont aussi (en partie ou en totalité) été désaffectées. Par ailleurs, l’avenir de quatre autres églises est également en suspens (Saint-Joseph à Jette, le Précieux-Sang à Uccle, Sainte-Bernadette à Anderlecht et Saint-Joseph à Uccle).

Quoi qu’il en soit, même si l’église est désaffectée, l’évêché établit des règles de réaffectation. Celle-ci doit répondre à un besoin sociétal, être respectueuse des origines du lieu, et demeurer à destination du public. L’église d’Anderlecht n’accueillera donc pas une salle de fitness privée, mais un espace ouvert sur son quartier.