Il ressort des premiers éléments de l'enquête que le feu était rouge pour l'enfant, mortellement fauché par un véhicule mardi à Ixelles, lorsque celui-ci a traversé, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Mardi vers 15h30, un enfant de 10 ans a été renversé par une camionnette au croisement entre le rond-point de l'Etoile et l'avenue du Congo à Ixelles. Il est décédé des suites de ses blessures. "Le conducteur de la camionnette, un homme de 27 ans inconnu des services de police et de justice, a été conduit à l'hôpital en état de choc", a déclaré Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. Le conducteur n'était pas sous influence de drogue ou d'alcool. "Il roulait à environ 40km/h et le feu était vert pour lui. L'enquête est toujours en cours pour en apprendre davantage sur les circonstances exactes de l'accident", a-t-elle précisé.

"Les premiers éléments de l'enquête montrent que la victime a franchi la rue à plus de six mètres du passage pour piétons, alors que le feu pour les piétons était rouge", a encore indiqué la porte-parole.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête immédiatement après les faits. Un expert en roulage a notamment été désigné pour déterminer les circonstances de l'accident.