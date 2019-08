L'enseignement primaire néerlandophone à Bruxelles bénéficiera de 1.197 places supplémentaires à la rentrée prochaine.

L'information donnée par Bruzz est confirmée par le cabinet de Sven Gatz (Open Vld), compétent pour l'enseignement à la commission communautaire flamande. De ces 1.197 places en plus, 568 s'ouvriront en maternelle et 629 en primaire. Cette hausse est nécessaire car la popularité de l'enseignement néerlandophone le fait manquer de places chaque année un peu plus en Région bruxelloise.

L'an dernier, un record de plus de 1.400 places supplémentaires avait été atteint. De nouvelles écoles primaires avaient ouvert leurs portes, cette année il s'agit plutôt d'extension d'écoles, notamment à Maria Boodschap (Bruxelles-ville), Carolus Magnus (Schaerbeek), Balder (Saint-Gilles), Ket & Co (Molenbeek), Sint-Jozefschool (Uccle) et la Tienerschool (Anderlecht). Cette dernière a été inaugurée l'an dernier et fonctionnera désormais à pleine capacité.