Le dernier Codeco de vendredi a annoncé l’entrée en vigueur du "baromètre corona" dès vendredi 28 janvier. S’il est orange (entre 300 et 500 lits occupés en soins intensifs), le baromètre prévoit qu’il n’y a plus d’heure limite de fermeture . S’il passe au jaune, le CST n’est plus nécessaire (moins de 300 lits occupés en soins intensifs).

Pourtant, un seul changement pour l’Horeca est annoncé : l’heure de fermeture passe de 23h à minuit. En effet, le baromètre démarre en situation rouge (plus que 500 lits occupés en soins intensifs) alors qu’il y a une baisse de nombre de personnes en soins intensifs (371 lits occupés en soins intensifs au 24/01/22). "Je vais être 100% honnête: je suis dans la Fédération Horeca et dans le Collectif RestoBar et nous avons travaillé sur le baromètre avec le commissariat Covid. On est hyper amer car on pensait démarrer en zone orange. On était content d’être acteur, et là c’est la douche froide", explique Ludivine De Magnanville.

Elle observe des allégements des mesures au Royaume-Uni et en France et c’est l’incompréhension de voir encore et toujours le secteur mis entre parenthèses en Belgique. "Le baromètre est un outil qui doit donner des perspectives à notre profession, mais son application semble absurde. Ce n’est pas juste envers nous et la population qui se plie aux règles depuis des mois. Mais je reste une éternelle positive et je pars du principe qu’on peut rectifier le tir", ajoute-t-elle.

Paul de Bethune, le gérant du Belga dénonce le manque d’informations sur les aides financières. "Ça fait deux ans qu’on ne voit aucune revalorisation des salaires, qu’il n’y a pas d’unité à créer quelque chose de cohérent. On sent qu’on passe après les considérations du gouvernement", dit-il.

La commissaire corona adjointe missionée par le gouvernement, Caroline Schirvel, nous explique que la situation n’est pourtant pas encore idéale. Selon elle, les soins intensifs sont en tendance positive mais les chiffres ne sont pas extraordinaires et les infections continuent de grimper. Le pic n’a pas encore été atteint et la charge pour les hôpitaux est encore importante. "Mais les contaminations ne vont pas grimper ad vitam æternam. Et il ne faut pas non plus oublier que même si le variant Omicron est majoritaire, il y a encore 15% de cas Delta qui est plus agressif donc la prudence est de mise."

Elle ajoute que l’idée n’est pas de rester dans le rouge pour toujours, et qu’il faudra attendre la première quinzaine de février et le futur Codeco pour savoir si le gouvernement s’appuie sur la couleur du baromètre.