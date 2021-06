Le nouvel espace canin du square de Léopoldville, à Etterbeek, est-il victime de son succès ? Depuis que la commune a aménagé un parc réservé aux chiens dans ce square, c’est la guerre entre les propriétaires de chiens et les riverains. En cause : les nuisances sonores quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit mais aussi la présence de SDF souvent bruyants et alcoolisées, se plaignent quelques usagers récurrents de ce qui était à l’origine une immense plaine de jeux pour les enfants.

Afin de tenter de concilier les deux parties, le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) a décidé d’interdire l’usage de cet espace de 500 m² aux non-Etterbekois. De même, l’espace à cet espace est désormais limité dans le temps : de 7h à 21h30 et n’acceptera plus que dix chiens maximum par demi-heure.