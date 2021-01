La crise sanitaire bouscule nos habitudes, et même celles des rats ! Entre lockdowns et couvre-feu, les rues de Bruxelles contiennent de moins en moins de déchets et détritus. Un butin d’habitude facile d’accès pour les rongeurs, qui n’ont qu’à sauter de poubelle en poubelle pour se sustenter.

Mais depuis plusieurs semaines, les rats se rapprochent petit à petit de nos habitations, afin de trouver de quoi se nourrir. Un phénomène que confirme Adel Magtouf, cogérant de la société de dératisation Allo-SOS :