Plusieurs installations ont dû fermer pour raison de sécurité.

Plusieurs installations de Bright Brussels, Festival of Light ne pourront être présentées dimanche soir dans la capitale en raison des conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des visiteurs, a indiqué visit.brussels, l'organisatrice de l'événement. Il s'agit de "UV Dimension" situé sur la place du Musée et de "Trapped" installé place Sainte-Catherine. Ce dernier avait déjà dû être interrompu samedi soir en raison des vents forts.

Par ailleurs, l'œuvre "Ooga land" a été déplacée samedi après-midi du parc de la Porte de Hal vers le Mont des Arts.

Pour les dernières mises à jour concernant les installations opérationnelles, visit.brussels invite les visiteurs à consulter la page Facebook de l'événement. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir aux visiteurs le meilleur spectacle qui soit vu les conditions météorologiques et les remercions d'avance pour leur compréhension", ont tenu à souligner les organisateurs du festival de lumière.

L'événement est gratuit et ouvert à tous de 19h à 23h. Une vingtaine d'installations lumineuses décorent la Porte de Hal, les Marolles, le Sablon et le quartier royal.