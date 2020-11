C'est la Bérézina au CDH bruxellois. Après le départ de Bertin Mampaka pour le MR, c'est au tour de Fatima Moussaoui de filer au PS. L'élue bruxelloise siégeait déjà comme indépendante depuis la rentrée de septembre. Elle était néanmoins affiliée au CDH depuis plus de vingt ans.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) se réjouit bien évidemment de l'arrivée d'une nouvelle élue dans les rangs de son parti : "Fatima, je la connais depuis des années, progressiste, directrice de la crèche Mères et Femmes, elle connait bien le secteur de la petite enfance et du logement social. Je me réjouis qu'elle nous rejoigne, c'est un visage que nos habitants connaissent bien car elle s’est toujours battue pour la cohésion sociale dans tous nos quartiers."

"Après avoir quitté le groupe CDH, j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai décidé de continuer mon combat pour les valeurs progressistes que je défendrai aux côtés des socialistes de la Ville", a indiqué Fatima Moussaoui, dans un communiqué.

Le groupe CDH de la Ville de Bruxelles est désormais constitué du seul Didier Wauters. Dans les années 2000, il était composé d'une dizaine d'élus...