La raison de cette prolongation est la fermeture de l'exposition ces derniers mois suite à la crise du coronavirus.

« Avec la prolongation, nous souhaitons offrir la chance à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir cette magnifique exposition à la Porte de Hal, indique Linda Wullus, la conservatrice : Nous n’exposons pas seulement de superbes objets du XVIe siècle, du temps de Bruegel, mais nous offrons aussi l’occasion aux visiteurs de faire un véritable bond en arrière dans le temps via la réalité virtuelle. Un événement à ne pas manquer pour toute la famille ! »

L’exposition ‘Back to Bruegel’ fait appel aux technologies les plus avancées, pour emmener les visiteurs dans un véritable voyage dans le temps, à la découverte de Bruegel et de son siècle, précise La Porte de Hal qui fait partie des Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. En chaussant des lunettes virtuelles, le visiteur rencontre le peintre en personne chez lui et peut l’accompagner au cœur même de certaines de ses toiles".

Le musée de La Porte de Hal a également tout mis en œuvre depuis sa réouverture le 1er septembre pour organiser des visites sécurisées. Pour réaliser un parcours respectant la distanciation sociale et permettant de visiter l’intégralité de la Porte de Hal et de l’exposition, les visiteurs devront emprunter un passage inédit par les escaliers médiévaux d’origine. Ces escaliers ont été cachés au public depuis les grandes transformations de la Porte de Hal réalisées au XIXe siècle par l’architecte Henri Beyaert et la création du magnifique escalier de style néo-gothique qui relie tous les étages du bâtiment.

Des protections individuelles pour les casques de réalité virtuelle ont été prévues. Les horaires des films sont détaillés sur le site internet du musée. Les longues-vues virtuelles présentes sur le chemin de ronde et qui permettent de contempler un impressionnant panorama de Bruxelles et de la campagne alentour au XVIe siècle sont désormais équipées de produits désinfectants.

Informations pratiques :

Dates et heures :

lundi - jeudi : 9:30 - 17:00 (ouvert le lundi !)

samedi - dimanche : 10:00 - 18:00

derniers tickets 1h30 avant fermeture

fermé les vendredis

Tarifs :

12 € | 10 € | 4 €

pas de gratuité le premier mercredi après-midi du mois

museumPASSmusée : + 5 €

Achat des tickets en ligne