© © Zharko Basheski Courtesy of the artist and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

L'exposition "Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps" s'est installée à Tour&Taxis. Elle ouvre ses portes demain vendredi. Cette exposition présente une quarantaine d’œuvres, six sections et une ligne du temps "reprennant les nombreuses formes de représentation du corps dans l’histoire de l’art, elle présente le vaste champ des possibles exploré par les artistes hyperréalistes", expliquent l’agence Tempora et The Institute for Cultural Exchange (IKA), qui coproduisent l'expo. "Chaque section s’articule autour d’un concept formel fournissant les clés de compréhension nécessaires pour appréhender les œuvres, dont le nombre a été augmenté pour l’occasion."

© © Sam Jinks Courtesy of the artist, Sullivan+Strumpf, Sydney and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

"La sélection proposée offre un aperçu condensé du mouvement hyperréaliste et révèle à quel point la représentation de l’humain a toujours été sujette à évolution. Comme tout grand art, l’hyperréalisme nous tend un miroir dans lequel se reflète notre époque tourmentée. C’est inattendu, saisissant, parfois angoissant, souvent amusant et toujours passionnant. Le visiteur pourra également découvrir la manière dont travaillent les artistes, grâce à plusieurs espaces où sont présentées des interviews et des vidéos les montrant à l’œuvre."

Renseignements : "Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps", Tour & Taxis - Shed 4 - rue Picard 7/11 - 1000 Bruxelles.

Infos : +32 (0)2 549.60.49 et/ou info@expo-corps.com - Tarifs : 26-65 ans : 16€ ; +65 ans : 14€ ; 6-18 ans : 8€ ; 19-25 ans : 10€ : -6 ans : gratuit.