© D.R.

Le public commencera par découvrir des vues satellites et un globe de 2 mètres de diamètre pour lui permettre de prendre conscience de l'importance de l'eau sur la Terre.L'exposition remonte jusqu'au néolithique et montre une copie d'une pirogue taillée dans un seul tronc. Une barque en roseaux de la civilisation Inca trône aussi à l'entrée. Le parcours emmène ensuite les visiteurs sur les bords du Nil pour voir le savoir-faire poussé des marins égyptiens. Vient ensuite une partie sur l'Antiquité qui permet notamment d'appréhender l'évolution de la vision du monde à travers la reproduction des cartes de l'époque, dont la Table de Peutinger où figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain.

© D.R.





L'exposition fait état des premières utilisations de la boussole et des connaissances acquises au Moyen Âge. Elle présentera aussi les apports des aventures vikings, notamment au niveau des voiles des bateaux. Le public voguera alors vers des temps plus modernes, voir de nombreuses maquettes et découvrir les journaux de bord des explorateurs James Cook et Fernand de Magellan. La dernière partie montre les prouesses contemporaines en portant un regard critique notamment sur l'importance actuelle du trafic maritime et son impact sur la faune marine.