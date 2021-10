La Stib (transport en commun bruxellois) possède dans ses collections d’anciens bus, une véritable perle d’une rareté absolue : le Mack C.37 matricule 8048 - cousin authentique des autobus des grandes villes des États-Unis - lequel a circulé à Bruxelles entre 1957 et 1972.

En février 1954, la Stib prépare l’extension de son réseau vers des quartiers moins denses ce qui implique d’acquérir de nouveaux autobus. De nombreuses innovations sont exigées par rapport aux derniers bus à banquette en bois utilisés et mis en service avant 1940. Certains constructeurs américains, dans le cadre du Plan Marshall de reconstruction de l’Europe, envisageaient à l’époque une pénétration sur le marché européen des chemins de fer et des transports publics, notamment en implantant des chaînes de montage de trams et de bus.