En attendant les funérailles qui auront lieu ce mercredi à la Basilique de Koekelberg, les fans du Grand Jojo peuvent se recueillir un bref instant devant le cercueil de leur idole au funérarium "Le passage" à Forest.

C'est là que nous avons croisé Micheline, venue dire une dernière fois au revoir au chanteur. "On l'adorait ce gars", lance celle qui regrette aussi les départs d'icônes comme Johnny Hallyday ou Annie Cordy. Elle a ensuite poussé la chansonnette pour rendre hommage à son idole sur l'air de "Jules César" puis de "Chef, un p'tit verre on a soif!". Le tout agrémenté d'une petite chorégraphie du plus bel effet! "Au revoir mon ami, on va boire un bon verre de bière ensemble!", conclut-elle en regardant le ciel.

Le funérarium est ouvert ce mardi de 13 à 20h.