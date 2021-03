Colonel, pilote d’avion, sous-officier à la Marine, tous défilent à l’Hôpital Militaire Reine Astrid à Neder-Over-Heembeek ce lundi matin pour recevoir leur première dose de vaccin anti-Covid. Entre les murs de l’HMRA, où les premiers patients belges atteints du Covid ont été accueillis dès leur retour de Wuhan au mois de février dernier, le décor diffère quelque peu des autres centres de vaccination. Des affiches de militaire de taille réelle viennent s’ajouter aux pancartes de la Cocom et celles de l’armée, rappelant qu’elle recrute dans tous les secteurs, “une manière de rentabiliser au maximum l’opération”, nous glisse-t-on.

Après avoir servi de hub pour les maisons de repos et débuté la vaccination pour son personnel soignant et critique, l'hôpital débute ce lundi la campagne de vaccination massive à l’égard de son personnel de première ligne, c’est-à-dire l’ensemble des soldats en mission à l’étranger, ce qui représente 1800 femmes et hommes sur deux semaines. “C’est une campagne massive sur deux semaines. Ils sont obligés pour pouvoir partir en mission...