L'hôpital militaire va faire peau neuve d'ici 2030 et devenir un "hub médical" Bruxelles

On croyait le fleuron de la Composante médicale de la Défense moribond. Sa disparition pure et simple était parfois évoquée, il y a quelques années. Mais les attentats de 2016 et la crise du Covid ont changé la donne. Ces événements, lors desquels le personnel médical de l’armée a été largement déployé, "ont démontré la nécessité d’avoir un hôpital militaire ou, plus encore, un hôpital de gestion de crise à Bruxelles", commentait le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, le 6 octobre, à l’occasion d’une rencontre avec la presse écrite.