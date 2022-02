L'hôpital universitaire UZ Brussel prévient sur son site web qu'il pourrait être difficilement accessible lundi en raison du convoi de la liberté qui souhaite rejoindre la capitale belge. Il recommande aux patients de prévoir suffisamment de temps pour arriver à l'heure de leur rendez-vous.

Les convois de la liberté se sont constitués sur le modèle de la mobilisation qui paralyse actuellement la capitale canadienne Ottawa. Hier/samedi, ils ont protesté contre les mesures sanitaires à Paris et La Haye notamment. Ils appellent à rejoindre le quartier européen de Bruxelles lundi. Selon la police française, des centaines de véhicules sont en route vers la capitale belge.

Les autorités belges ont interdit toute manifestation avec des véhicules motorisés. La police recommande d'éviter de se rendre à Bruxelles en voiture et dirigera les manifestants éventuels vers le parking C du Heysel.